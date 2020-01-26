أخبار مصر | كيف تعرف أنك مصاب بـ"فيروس كورونا"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تعرف أنك مصاب بـ"فيروس كورونا"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر "فيروس كورونا المستجد"، من أكثر الفيروسات التي أثارت قلق العالم مؤخرًا؛ خاصة بعد انتشاره السريع في عدة دول، بالإضافة إلى قدرته على الفتك بفريسته.

Advertisements

تتوقف أعراض الإصابة بـ"كورونا" على نوع الفيروس، ولكن أكثرها شيوعًا ما يلي: الأعراض التنفسية، والحمّى، والسعال، وضيق النفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأشد وطأة، قد تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والفشل الكلوي، وحتى الوفاة.

وتنتقل بعض سلالات الفيروس من شخص إلى آخر، بالاتصال عن قُرب مع الشخص المصاب عادةً، كما يحدث في سياق الأسرة أو العمل أو في مراكز الرعاية الصحية مثلًا.