شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تقدم خدمة جديدة لحساب استهلاك الأجهزة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت وزارة الكهرباء خدمة مجانية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، للمواطنين لحساب الاستهلاك من الكهرباء يوميًا وذلك من خلال إضافة عدد الأجهزة الموجودة بالمنزل وعدد الساعات التى يتم تشغيلها، وتمكن الخدمة من حساب استهلاك كل جهاز على حدة.

وأكدت وزارة الكهرباء، أن "الشاشة تتيح حساب تقريبى لاستهلاك الكهرباء فى المنزل من خلال الخطوات التالية:

اولاً أختر عدد الأيام لحساب الإستهلاك ثم ادخل عدد الوحدات من كل جهاز ثم إدخال عدد ساعات الإستهلاك فى اليوم الواحد لهذه الوحدات فيظهر إجمالى الكيلووات المستخدمة لكل جهاز وفى أسفل الصفحة يظهر إجمالى الاستهلاك لكل الأجهزة .



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تتيح الشاشة إضافة اجهزة اخرى غير المدونة بالأسفل مع إضافة الحمل الفعلى لها وعدد الوحدات وعدد ساعات الاستخدام جميع الأحمال المدونة تقاس بوحدة وات فى الساعة (و.س). وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن برنامج القراءة الموحد تم تجربته بعدد من إدارات شركات توزيع الكهرباء لحوالى 5 ملايين مشترك وذلك للتأكد من نجاحه قبل تعميمه رسميا فى إبريل المقبل، موضحا أن خلال تجربة البرنامج يتم معالجة كافة المشاكل التقنية والفنية قبل تعميمه رسميا لتجنب حدوث أى أخطاء تودى إلى اصدار فواتير استهلاك خاطئة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تجربة برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية فى مارس المقبل للتأكد من دقته ومعالجة أى اخطاء بالبرنامج.

وشدد وزير الكهرباء أن أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بدأ من شهر مايو ستكون محدودة للغاية أن لم تكن انتهت وذلك بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد، لافتا إلى أن أى عملية تتم بواسطة عنصر بشرى لابد أن يكون بها أخطاء ولكن نسبة الخطأ يجب ألا تتجاوز الحد المقبول والغير مقصود.