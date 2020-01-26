شكرا لقرائتكم خبر عن المقاول محمد علي يعتزل العمل السياسي: «بعتذر للشعب المصري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المقاول الهارب محمد على، اعتزال العمل السياسي وعودته للفن والبيزنس، بعد فشل دعوته للتظاهر ورفض المصريين النزول في ذكرى 25 يناير.
وقال على، في فيديو عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «النهارده كان يوم بالنسبة لي فيصل، وارد تكون رؤيتي ووجهة نظري غلط.. محصلش أي حراك في الشارع».
وأضاف: «بعتذر جدًا للشعب المصري.. الإجابة النهارده ظهرت وبانت.. وارد جدا أكون غلطان وانتوا صح.. انتوا شايفين البلد إدارتها صح وده موافقة من الشعب إنه موافق على النظام.. أهم حاجة ان انتو تبقوا راضين ومبسوطين».
وتابع: «بحب مصر وبحب شعب مصر.. النهارده هقفل صفحتي.. هرجع لشغلي في البيزنس والتمثيل.. ومش هتكلم تاني في السياسة وانتوا أدرى بمصلحتكم.. والنهارده جات الإجابة.. وآسف لو شغلتكم الفترة اللي فاتت».
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