شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوشة.. «شهيد الواحات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقف يقاتل لآخر لحظة فى حياته رغم نفاد ذخيرته، لم يستسلم ويهرب من ميدان المعركة.

هكذا وصف الإرهابى الليبى عبد الرحيم محمد عبدالله المسمارى النقيب شهيد أحمد شوشة فى التحقيقات التى أجريت معه الذى استشهد فى حادث الواحات حيث استشهد وأصيب فيه 28 من الشرطة.

النقيب أحمد شوشة وقف كالصقر الجارح يطلق الرصاص من سلاحه تجاه أعداء الوطن دون خوف حتى نفدت ذخيرته وقتل على يد الإرهاب بدم بارد.

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الشهيد التحق بالعمليات الخاصة، لقبه رؤساؤه وزملاؤه بـ«أسد الصحراء»، نظرا لشجاعته، وقال والده إنه عندما قام بتغسيل ابنه كانت هناك ابتسامة على وجهه ويتذكر الأب المكلوم ابنه الشهيد الذى كان محبًآ لوطنه ودائما ما يقول إن (مصر جميلة لازم نضحى علشانها).

انضم البطل الشهيد إلى الأمن المركزى عقب تخرجه فى كلية الشرطة ونظرا لتفوقه تم إلحاقه بفرقة المهام القتالية بالعمليات الخاصة وتم اختياره ليكون أصغر ضابط مشارك بمأمورية الواحات.

وقال والده انه قبل استشهاده قضى 14 يومًا معه وأعطى نصف راتبه له ليخرجه صدقات وقبل عملية الواحات بساعات اتصل الشهيد بوالده للاطمئنان عليه وأخبره أنه سيشارك فى مأمورية كبيرة، لم يخبره تفاصيلها، ولكن طلب منه الدعاء له وانتهت المكالمة بشطر الشهادة فردد أحمد (محمد رسول الله) وكانت آخر كلمات له مع والده.

وشيع الآلاف من أهالى السويس، جنازة البطل الشهيد من مسجد سيدى عبدالله الغريب، بعد استشهاده برفقة 15 من زملائه أثناء اشتباكات وقعت فى الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية، خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.