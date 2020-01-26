شكرا لقرائتكم خبر عن عمر القاضى.. «شهيد عيد الفطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى يوم 5 يونيو 2019 بينما ترتفع أصوات تكبيرات عيد الفطر فى المساجد وقف الملازم أول الشهيد عمر القاضى وأفراد كمينه من المجندين ممسكين بأسلحتهم يتبادلون التهانى وترتسم على وجوههم الابتسامة مرابطين فى كمينهم للتصدى لأى إرهاب لكن عدة دقائق كانت فاصلة لتدوى بعدها طلقات الرصاص وتختلط أصوات التهليل مع إطلاق النار محاولة إفساد فرحة العيد.

وقف الملازم عمر القاضى وأفراد كمينه فى وجه الإرهابيين وتبادلوا إطلاق الرصاص حتى آخر طلقة لتروى دماؤهم تراب سيناء صامدين مرابطين على العهد الذى أخذوه على أنفسهم إما النصر أو الشهادة.

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الشهيد البطل عمر القاضى رفض الاستسلام للارهابيين ودافع عن كمينه حتى آخر نقطة دماء سطر أفراد كمين العريش ملحمة بطولية ماتوا صامدين فى أول أيام عيد الفطر دون خوف أو رهبة.

الملازم عمر القاضى تمنى الشهادة بعد تخرجه فى اكاديمية الشرطة وطلب أن تكون خدمته فى سيناء وقبل وفاته بعدة اشهر دون على صفحته الشخصية: «صباح الخير يا مصر ألحقنا بالشهداء يارب.. ربما الموت يقترب منى وانا لا اشعر به لطفك يا الله فى سكرة موتى ان تكون خاتمتى حسنة ثم الجنة».

وقال أحد أصدقاء الشهيد عبر صفحته الشخصية: «أنا أول مرة ف حياتى احس انى مقهور يا قاضى انا مصدوم يا صاحبى بس فى نفس الوقت مرتاح علشان انا عارف انك راجل وميت قدامى ماسك سلاحك وواقف راجل وسط عساكرك ومارضتش تسيبهم انت رايح الجنة من اوسع ابوابها وجعت قلبى عليك يا حبيبى انا فرحان عشان كنت معاك قبلها وكنت بتقولى صورنى ياصاحبى ويلا نتصور يمكن تكون اخر صورة قلبك كان حاسس يا شهيد نام وارتاح يا قاضى احنا خدنالك حقك والله يا قاضى لو كان ف ايدى حاجة تانية اعملها اكتر من اللى عملته كنت عملت، انا خلصت ذخيرتى عليهم والحمد لله جبناهم.. نام يا صاحبى وارتاح».

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان آنذاك، أن عددا من العناصر الإرهابية استهدف فجراً، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، لافتة إلى أنه تم التعامل مع تلك العناصر وحدث تبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و٦ مجندين، وقامت القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.