شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل فراج.. «شهيد فض كرادسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

19 سبتمبر 2013 سجل اللواء نبيل فراج الضابط الصعيدى ابن سوهاج فى هذا التاريخ، اسمه ضمن شهداء الوطن، خلال مواجهة مجموعة من الإرهابيين، الذين كانوا يسعون للسيطرة على منطقة كرداسة، ليسقط شهيداً، تاركاً خلفه زوجته المهندسة «نضال» و3 من أبنائه.

تخرج «فراج» فى كلية الشرطة عام 1981، والتحق بالإدارة العامة لاتصالات الشرطة عام 2004، وحصل على رتبة عقيد سنة 2007، وعرف بكفاءته فى العمل، حتى ترقى لدرجة لواء فى يوليو 2013، ومنها تمت ترقيته مساعدا لمدير أمن الجيزة حتى استشهد أثناء اقتحام كرداسة.

عُرف عن «فراج» أنه كان محبوباً من جميع زملائه والمقربين منه ومن تعاملوا معه، فضلاً عن شدة ارتباط أسرته به، فقد كان زوجاً مثالياً وأباً قدوة لأبنائه.

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استشهد اللواء نبيل فراج، وكان مساعد مدير أمن الجيزة، متأثرًا بإصابته بطلق نارى خلال عملية تطهير منطقة كرداسة من البؤر الإرهابية.

وكانت قوات الشرطة اقتحمت كرداسة لتطهيرها من الإرهابيين، وكانت تدور اشتباكات بين 4 مروحيات تابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن من ناحية، وإرهابيين يحتمون بإحدى المدارس بمنطقة كرداسة.

وتبادلت عناصر إرهابية إطلاق النار مع قوات الجيش والشرطة بعد أن دخلت القوات إلى المدينة، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة.

ولاحقت أجهزة الأمن المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج وتمكنت من ضبطهم، وأحيلوا فى أول مارس 2014 للمحاكمة، وفى 30 يوليو 2016 قضت المحكمة بإحالة أوراق 13 متهمًا منهم لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى، وحددت جلسة 24 سبتمبر للحكم، وفى 10 يناير 2018 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام ضد 3 متهمين وصدر حكم بالسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين آخرين.

ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام شنقاً بحق المتهمين الثلاثة، الأمر الذى أثلج قلب أسرة الشهيد، حيث شعرت بأنه تم الثأر لروحه الطاهرة، فضلاً عن حرص الدولة ومؤسساتها على تكريم أسرة الشهيد فى كل المحافل.