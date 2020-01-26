شكرا لقرائتكم خبر عن "الموانئ" تعلن الطوارئ لمواجهة "كورونا" والتنسيق مع الحجز الصحى لفحص الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد الطوارئ لمواجهة فيرس كورونا المستجد (ncov- 2019)، ضمن خطة الدولة الاحترازية للتصدى للمرض ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى المواجدة فى كل ميناء، مع التشديد على ضرورة تواجد مندوبى الحجر الصحى خلال استقبال الموانئ للمراكب والسفن لمطالعة والفحص النظرى لكافة الوافدين عبر الموانئ خصوصا القادمين من الدول التى ظهر بها المرض.

وكلف المهندس كامل الوزير وزير النقل هيئات الموانئ، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى بكل ميناء، لمتابعة فحص الوافدين على متن المراكب والسفن التى تستقبلها الموانئ يوميا، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بالصين وبعض الدول الأخرى.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أن خطة التامين فى كافة منافذ الدخول للبلاد تشمل تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التى ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، على أن يتم العزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض.

وتضمنت الخطة تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، مع قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.