شكرا لقرائتكم خبر عن انتهى الدرس يا غبى.. الكومبارس محمد على يغلق صفحته على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المقاول الأجير محمد على انتهاء الدرس بعد أن لفظه الشارع المصرى وأعلن انسحابه الكامل من المشهد.

وأغلق الأجير صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد أن أحرجه المصريون بوقوفهم خلف دولتهم وقيادته السياسية ولفظوه، وداسوا على صوره بأحذيتهم، أقر بهزيمته وأغلق صفحته التى لطالما حرض من خلالها ضد الدولة المصرية.

كان المقاول الأجير قد دعى الشعب المصرى بالنزول للشارع المصرى لإيقاف مسيرة التنمية والتظاهر بدعوى القيام بثورة.

وبعد الصفعة القوى التى تلقاها المقاول الهارب محمد على، من الشعب المصرى، الذى رفض الانسياق وراء دعواته التحريضية، قال المقاول الهارب محمد على: "قررت اعتزال العمل فى السياسية، وسأتوجه للعمل فى البيزنيس"- كون الشعب المصرى خزله اليوم حسب زعمه.

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وقرر المقاول الهارب إغلاق صفحته التى كان يروج من خلالها الشائعات خلال الفترة الماضية، متابعًا: "سأغلق الصحفة الساعة الـ12 بالليل وهفتح صفحة جديدة للبيزنيس".

وأضاف خلال فيديو بثه عبر صفحته التحريضية، أنه شعر بالخذلان اليوم بعدما وجد الشعب المصرى يقف إلى جوار دولته ومؤسساته وعلى رأسهم المؤسسة الشرطية، التى يواكب اليوم 25 يناير من كل عام عيدها، وتابع: "غلطت.. أنا مش هتكلم تانى فى السياسية والإجابة وصلت ليا النهاردة".

وعرض المقاول الهارب، فيديو للإعلامى أحمد موسى، وهو يتهكم عليه، وعلى دعوته التحريضية، وعلق عليه قائلاً: "طالما الشعب راضى وموافق فأنا لا استطيع التعليق".