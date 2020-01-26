شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة توضح أسباب عدوى فيروس كورونا وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كان من أهمها "وزيرة الصحة: إجراءات مشددة للتصدي لفيروس كورونا بالمطارات والموانئ، و"وزيرة التعاون تتفق مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار على استراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة ، و"طارق شوقى: 700 ألف طفل يلتحق سنويا بالمدارس نتيجة ارتفاع نسب الإنجاب، و"وزير السياحة والأثار يبحث مع اليونسكو إدراج أديرة وادى النطرون لمواقع التراث ، و"فيديو معلوماتى.. اعرف إزاى تحمى نفسك من فيروس كورونا × 7 خطوات".
وزيرة الصحة: إجراءات مشددة للتصدي لفيروس كورونا بالمطارات والموانى
وزيرة التعاون تتفق مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار على استراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة
طارق شوقى: 700 ألف طفل يلتحق سنويا بالمدارس نتيجة ارتفاع نسب الإنجاب
وزير السياحة والأثار يبحث مع اليونسكو إدراج أديرة وادى النطرون لمواقع التراث
فيديو معلوماتى.. اعرف إزاى تحمى نفسك من فيروس كورونا × 7 خطوات
وزارة الزراعة: واجهنا هجمات فردية للجراد ولم نرصد أى أسراب
وزارة الصحة توضح طرق الوقاية ..وتحدد أسباب العدوى بـ "فيروس الكورونا "
صور.. وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان بالجيزة فى عيد الشرطة
القوى العاملة: تعيين 320 شابا بينهم 10 من متحدى الإعاقة بالسويس
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وزير القوى العاملة يؤكد لـ"العمل الدولية" أهمية استكمال مشروع التنافسية
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