شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" برامج توعية لمربى الماشية عن الأمراض الوبائية فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية ، خاصة " مرض الحمى القلاعية ، والتسمم الدموى ، وجدري الأغنام ، و طاعون المجترات الصغيرة ، بالإضافة الى تخصيص خط ساخن 19561، لتلقى شكاوى المربين ، وتقوم مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض ومدي خطورتها على الثروة الحيوانية خلال موسم الشتاء .

ومن بين الإجراءات التي تقوم بها الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية .للحفاظ على الثروة الحيوانية .. هي كالاتى ..

-توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من ادوات الامان الحيوي " سرنجات – سنون – بالطو -ادوات ذات الاستخدام الواحد قفازات ، وغطاء رأس ، و غطاء حذاء .

-التحصين ضد الأمراض من خلال الحملات القومية قبل دخول المرض مثل حملة الحمى القلاعية والوادي المتصدع واستهداف 90% من الحيوانات المعرضة للإصابة .

-التحصين بلقاح النيموباك للحيوانات الصغيرة حتى عمر 18 شهر .

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-تلقى الشكاوي من المواطنين وتلبية طلبات التحصين للمربين عن طريق الخط الساخن 19561 من خلال ارسال لجنة من اطباء الادارة المركزية للطب الوقائي لمعاينة الشكوى او توجيه المديريات باتخاذ اللازم .

-تقوم الادارة المركزية للطب الوقائى بالتنبيه على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض ومدي خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء ومن أهمها " مرض الحمى القلاعية ومرض التسمم الدموي ومرض جدري الاغنام ومرض طاعون المجترات الصغيرة .

-تقوم المديريات بمخاطبة المحليات بالرش المستمر للبرك والمستنقعات وازالة القمامة وأماكن تكاثر الناموس الناقل لبعض الامراض.

-التنبيه بالإبلاغ الفورى عن أي حالة اشتباه بالأمراض الواجب الابلاغ عنها سالفة الذكر واجراء التحصين الحلقى في دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائي لمعرفة مدى انتشار المرض .

-السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الاصابة بالأمراض الوبائى.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، مع قـــدوم فصل الشتاء وفى ظل التغيرات المناخية ، اعتمدت خطة الهيئة لحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى ، بحزمة اجراءات وقائية لحماية الثروة الحيوانية.