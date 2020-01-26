"الزراعة" برامج توعية لمربى الماشية عن الأمراض الوبائية فى موسم الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية ، خاصة " مرض الحمى القلاعية ، والتسمم الدموى ، وجدري الأغنام ، و طاعون المجترات الصغيرة ، بالإضافة الى تخصيص خط ساخن 19561، لتلقى شكاوى المربين ، وتقوم مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض ومدي خطورتها على الثروة الحيوانية خلال موسم الشتاء .
ومن بين الإجراءات التي تقوم بها الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية .للحفاظ على الثروة الحيوانية .. هي كالاتى ..
-توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من ادوات الامان الحيوي " سرنجات – سنون – بالطو -ادوات ذات الاستخدام الواحد قفازات ، وغطاء رأس ، و غطاء حذاء .
-التحصين ضد الأمراض من خلال الحملات القومية قبل دخول المرض مثل حملة الحمى القلاعية والوادي المتصدع واستهداف 90% من الحيوانات المعرضة للإصابة .
-التحصين بلقاح النيموباك للحيوانات الصغيرة حتى عمر 18 شهر .
-تلقى الشكاوي من المواطنين وتلبية طلبات التحصين للمربين عن طريق الخط الساخن 19561 من خلال ارسال لجنة من اطباء الادارة المركزية للطب الوقائي لمعاينة الشكوى او توجيه المديريات باتخاذ اللازم .
-تقوم الادارة المركزية للطب الوقائى بالتنبيه على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض ومدي خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء ومن أهمها " مرض الحمى القلاعية ومرض التسمم الدموي ومرض جدري الاغنام ومرض طاعون المجترات الصغيرة .
-تقوم المديريات بمخاطبة المحليات بالرش المستمر للبرك والمستنقعات وازالة القمامة وأماكن تكاثر الناموس الناقل لبعض الامراض.
-التنبيه بالإبلاغ الفورى عن أي حالة اشتباه بالأمراض الواجب الابلاغ عنها سالفة الذكر واجراء التحصين الحلقى في دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائي لمعرفة مدى انتشار المرض .
-السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الاصابة بالأمراض الوبائى.
كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، مع قـــدوم فصل الشتاء وفى ظل التغيرات المناخية ، اعتمدت خطة الهيئة لحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى ، بحزمة اجراءات وقائية لحماية الثروة الحيوانية.
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