شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26/1/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:19 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

ميعاد صلاة العصر 3:04

موعد صلاة المغرب 5:25

ميعاد صلاة العشاء 6:45



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:24 ص

توقيت صلاة الظهر 12:12

موعد صلاة العصر 3:08

توقيت صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:49 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:15

توقيت صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:00 م

ميعاد صلاة المغرب 21: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:41 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 5:04 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:56

توقيت صلاة المغرب 5:18 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:08 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 3:06 م

توقيت صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:45

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :



مكة

موعد صلاة الفجر 5:36 ص

توقيت صلاة الظهر 12:33 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

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موعد صلاة المغرب 6:09 م

ميعاد صلاة العشاء 7:21 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:40 ص

توقيت صلاة الظهر 12:33 م

موعد صلاة العصر 3:39 م

موعد صلاة المغرب 6:05 م

توقيت صلاة العشاء 7:18 م



الرياض

موعد صلاة الفجر 5:12 ص

توقيت صلاة الظهر 12:05 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

ميعاد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:49 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 5:03

توقيت صلاة الظهر 11:52 م

ميعاد صلاة العصر 2:51 م

موعد صلاة المغرب 5:13

موعد صلاة العشاء 6:31 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:41 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

توقيت صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:19 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:54 ص

توقيت صلاة الظهر 12:39 م

موعد صلاة العصر 3:30 م

توقيت صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:14



مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

ميعاد صلاة العصر 2:59 م

توقيت صلاة المغرب 5:20 م

مواقيت صلاة العشاء 6:40 م

