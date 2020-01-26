تستخرج الوثائق في الحال.. بدء تشغيل ماكينة وثائق الأحوال المدنية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تشغيل منفذ الأحوال المدنية بمبنى المول التجاري بالمطار القديم، في إطار حرص الدولة على تعميم ماكينة وثائق الأحوال المدنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادات الشرطة من الأحوال المدنية.
وقالت مصادر مطلعة في المطار، إنه يتم التخطيط لتشغيل المنفذ على مدار الـ24 ساعة بشكل تدريجي، حيث تستخرج الماكينة جميع الوثائق في الحال، وبطاقات الرقم القومي بكافة مواعيدها، ليخدم جميع المترددين على المطار والعاملين بمرفق الطيران المدني بالكامل.
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