محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجموعة الصداقة المصرية الصينية، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها لبحث أزمة فيروس كورونا، بحضور المعنيين بالأمر.
وأشار عامر في بيان له، إلى أن الاجتماع يأتي في ظل أخبار الفيروس الغامض، الذي يضرب الصين حاليًا، وانتقل بالفعل إلى عدة دول أخرى حول العالم.
وأكد: "سنستدعي وزيري الطيران والصحة، لمتابعة إجراءات التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين، خاصة مع صعوبة اكتشاف الفيروس".
ولفت: "سنرفع تقريرًا إلى رئيس البرلمان يتضمن توصياتنا حيال الأزمة، وسيكون هناك متابعة لتحركات الجهات المعنية في هذا الملف".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصداقة "المصرية - الصينية": اجتماع لبحث أزمة فيروس "كورونا" الغامض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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