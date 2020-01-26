شكرا لقرائتكم خبر عن بنت البطل وائل طاحون: «هنكمل مسيرة أبويا.. هننتصر على الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جاءها اتصال هاتفى من إدارة العلاقات الإنسانية بالداخلية عبر الهاتف، قال أحدهم: «فى عيد الشرطة الـ56 زوجك الشهيد ماجد عبدالرازق ضمن المُكرمين»، ابتسمت الزوجة سارة طاحون، فطيلة 10 أشهر منذ استشهاد «ماجد» فى مطاردة لعناصر خارجة على القانون فى منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وهى تنتظر تلك اللحظة «كنت طايرة من الفرح».

كان أكبر ما يمكن أن تتخيله «سارة» تسلمها وسام الاستحقاق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكنّ ما حدث خلال الاحتفال بعيد الشرطة كان «مفاجأة مدوية» بالنسبة لها، فاكتشفت تكريم السيسى لوالدها العميد وائل طاحون، مفتش قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، الذى استشهد برصاص عناصر إرهابية، مطلع 2015 «مش قادرة أوصف لكم مشاعرى، الفرحة بقت اتنين، والدى وزوجى كُرّما فى يوم واحد»، تقول زوجة وابنة الشهيد إنها فوجئت بصعود أخيها «عاطف»، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الشرطة، «ويتكلم عن بابا وماجد، ويقول إنه هيكمل مسيرتهما».

تعبّر عن مشاعرها فى تلك اللحظة بالقول: «الدموع انسابت من عينى، لما شوفت أخويا عاطف ببدلة الشرطة افتكرت بابا وماجد، دموعى كانت دموع فرحة، وافتكرت إن أخويا حقق أمنية بابا فى أن يصبح ضابطًا مثله، وأنه خير خلف لخير سلف».

تضحك وهى تتذكر زيارتها الأخيرة، السبت الماضى، لأخيها «عاطف» بالكلية، التى التحق بها منذ 45 يومًا: «لم يذكر لى أى شىء عن تفاصيل الحفل، ولما قابلته بخوف قلت له: (يا عاطف شدّ حيلك، إنت دخلت شرطة وأنا خايفة)، مازحنى قائلاً: (يا سارة ده كان حلمى من زمان، وأنا فى ابتدائى، ولما بابا وماجد استشهدا أنا مُصرّ أكمل مسيرتهما، وكمان عاوز أشتغل بالمباحث وبالأماكن التى عملا بها فى المطرية وعين شمس)».

عقب كلمته: «وأحب أقول للإرهاب هنفضل نحمى بلدنا، وأعاهد مصر وكل المصريين والرئيس بحماية الوطن»، دمعت عينا «سارة» التى تذكرت أنها «زوجة وابنة شهيد»، وأنّها «تقريبًا حالة استثنائية»، ومر بذاكرتها حديثها مع «ماجد»: «ربنا اختبرنى وفقدت أبى، أكيد مش هتتكرر تانى، وكده كفاية»، إذ كان الزوج يُمازحها: «أبوكِ فى مكانة عظيمة، حد يطول يروح له»، تتماسك وهى تقول: «وماجد نفسه راح منى، خايفة على أخويا وفى نفس الوقت فخورة به».

Advertisements

حين شاهدت تكريم أسر الشهداء خلال الحفل، تمتمت: «الحمد لله الإرهاب شبه اختفى»، متذكرة حفل تكريم لوالدها عقب استشهاده: «وكان عدد الشهداء كبيرًا جدًا»، وأنّها كانت تواسى أهالى الشهداء باعتبارها ابنة شهيد «ذقت مرارة الفقد»، وعقب استشهاد زوجها «انهرت تمامًا، ولما تماسكت أصبحت أواسى الناس باعتبارى زوجة وابنة شهيد».

أعجبها تقديم الفنان أمير كرارة تضحية والدها وزوجها خلال الحفل، فهى لا تُمانع فى تجسيد سيرة الأب فى مسلسل تليفزيونى، مشترطةً: «يكون 95 فى المائة من المكتوب حقائق، والباقى دراما مفيش مانع»، مردفةً: «بابا اجتهد جدًا فى شغله، وسيرته لسه عايشة، وأيام ثورة 25 يناير كان بيقبض على عناصر تخريبية وإرهابية، ويتواصل مع جهات سيادية، ومن ساعتها وجماعة الإخوان كانوا واضعينه على قوائم الاغتيالات، وكانت تأتيه رسائل تهديد كثيرة».

سارة مرّت بذاكرتها تفاصيل حياتها مع والدها: «كان بيرفض إننا نخرج معاه، أو نخرج كلنا مع بعض»، فتوقعت اغتياله «فى أى لحظة خلال مداهمته أوكار إرهابيين»، لكنّهم اغتالوه تحت منزله بالمطرية «ضربوه قدام عيننا وهو نازل»، لكنّها أبدًا لم تتوقع اغتيال ماجد «عمره ما جه فى بالى، قلت طبيعه عمله بعيدة عن السياسة»، لكن ما لم يخطر على البال «تحقق بعد 4 سنوات من اغتيال الأب».

ابنة طاحون وزوجة معاون المباحث الشهيد تتذكر كلمات زوجها: «أبوكِ سمعته وسيرته سابقة وعايشة لحد دلوقتى، نفسى أكون زيه»، فهى ممتنة للاحتفال الذى شهد تكريمهما: «إعداد فيلم وثائقى لهما أكبر هدية لابنتى ليلى، لما تكبر هتشوفه». كانت بعفوية تُحدث ابنتها «ليلى» رغم سنها الصغيرة 10 أشهر: «شوفى بابا البطل، وجدو الشهيد»، فتقول سارة إن ابنتها «اتحرمت من أبيها الذى استشهد وابنتهما عمرها 10 أيام، ولم يحضر سبوعها، وماجد كان ينتظر ولادتها بفارغ الصبر، والبنت لم تره ولا جدها».

زوجة معاون المباحث تستمد قوتها من ابنتهما فى لحظات الأسى وعدم رغبتها فى الحياة: «لما بنظر إليها أتذكر ماجد، فهى تشبهه كثيرًا، وأفتكر إنه لازم أعيش من أجلها بعدما أفقد الأمل فى الحياة».

أصبح مشهدًا معتادًا أن تقلّب «سارة» فى هاتفها المحمول، وتعرض صور زوجها ووالدها لابنتها «ليلى»: «خلاص البنت حفظت إن ده بابا، وده جدو»، تضيف: «أكبر هدية كانت الفيلم بالحفل عن قصة عائلتنا، عاوزه أشكر الداخلية والرئيس السيسى، ده أكبر تكريم لنا».

وعقب مغادرتها الحفل هنأها أصدقاؤها وجيرانها، لكنّها تشعر بغصة عندما تستمع لوسائل إعلام تروج لمقولة: «وإيه يعنى شهداء، وأهلهم يموتوا دا شغلهم»، معلقة على ذلك: «أكيد بابا وماجد استشهدا دفاعًا عن الوطن، وليس طبيعيًا أن يؤديا عملهما فيُقتلا».