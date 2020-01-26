شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يصوت نهائياً على تعديلات «الشرطة» و«الزراعة العضوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب جلساته العامة، اليوم، ولمدة 3 أيام، حيث يصوت نهائياً على مشروعات تعديل عدة قوانين منها قانون هيئة الشرطة، وقانون الزراعة العضوية، كما يناقش مشروعاً مقدما من الحكومة لتعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروعاً آخر لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وتعديلاً لقانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما يناقش المجلس اقتراحات بقوانين مقدمة من النائبين، همام العادلى، وجابر الطويقى، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، واقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، ومن النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، واقتراح من النائب ياسين عبد الصبور، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته فى شأن نقابة المهن التعليمية، كما يناقش اقتراح برغبة مقدم من النائبة شادية ثابت، بتخصيص خطبة جمعة من كل شهر حول ذوى الاحتياجات الخاصة وحثهم على العمل والدراسة وكيفية التعامل معهم.

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ويناقش المجلس عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، حول عدد من المشكلات التى تعانى منها المحافظات، ومنها طلبات إحاطة حول عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وانتشار القمامة فى الشوارع وغياب منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وغرق الشوارع بمياه الأمطار وسوء تعامل المحليات معها، وعدم تقنين أراضى وضع اليد، وتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات العامة والخدمية، وتثبيت العمالة المؤقتة بجميع الهيئات الحكومية.

كما يناقش المجلس طلبات إحاطة عن استثناء القرى من اشتراطات قانون البناء الموحد وفوضى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وتعديات المحال التجارية على أرصفة الشوارع، وحول سياسة الحكومة بشأن ذوى الإعاقة فيما يخص الإعفاءات الضريبية والجمركية على السيارات المجهزة وتعيينهم بالجهاز الإدارى بالدولة.

من ناحية أخرى، أثار مسلسل «بنت القبائل» غضب عدد من نواب محافظة أسوان، بسبب ما اعتبروه صورة مسيئة لبنات كوم أمبو، وتقدم أحمد سعد درويش، عضو البرلمان عن كوم أمبو بطلب إحاطة عاجل لمناقشته فى حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام ووزيرة الثقافة.

وقال «درويش» فى طلبه إن القول الوارد على لسان أحد الممثلين «انت فاضى من السرمحة مع بنات كوم أمبو الخسرانة» تعد إساءة وإهانة غير مقبولة، الأمر الذى يستوجب محاسبة كل من تسبب فى هذه الإهانة وسرعة وقف إذاعة هذا المسلسل، مطالباً برد اعتبار بنات كوم أمبو الشريفات العفيفات وحفظ حقهن.