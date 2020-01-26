شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية المقدمة للأيتام المراهقين».. رسالة ماجستير بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة منى محمد عبده عثمان، الأربعاء المقبل، تحت عنوان «دراسة تقييمية على جودة الرعاية الاجتماعية والمؤسسية المقدمة للمراهقين الأيتام».

يناقش الرسالة لجنة من الدكتورة أمل عبدالفتاح عطوة شمس، والدكتورة ميرفت جمال الدين على شمروخ، مشرفين، والدكتورة أمل عبدالفتاح عطوة شمس والدكتورة مصطفى إبراهيم عوض، والدكتور عبدالنبى أحمد عبدالنبي خاطر، محكمين.

وتقول الباحثة «منى» إن الهدف من رسالتها هو العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لضمان وصولها على الوجه الأكمل لفئة اليتامى المراهقين الذين يعدون فئة مهمشة، لدمجهم في المجتمع وليكونوا داعمين لبلدهم ويعملوا من أجل نهضته ورفعته.