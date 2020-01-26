شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل ماكينة الأحوال المدنية بمطار القاهرة لاستخراج شهادات الميلاد الفورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تشغيل منفذ الاحوال المدنية بالمطار بمبني المول التجاري بالمطار القديم وذلك في إطار حرص الدولة علي تعميم ماكينة وثائق الأحوال المدنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادات الشرطة من الأحوال المدنية.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن يتم التخطيط لتشغيل المنفذ علي مدار ال 24 ساعة ولكن بشكل تدريجي، حيث تقوم الماكينة باستخراج جميع الوثائق فى الحال وبطاقات الرقم القومي بكافة مواعيدها ليخدم جميع المترددين على المطار العاملين بمرفق الطيران المدني بالكامل وباقي الوزارات.

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وبدأت ماكينات الأحوال المدنية الجديدة العمل اليوم السبت، استقبال المواطنين لاستخراج وثائق "الميلاد" الفورية بعد إدخال البيانات الصحيحة لها، وتعمل الماكينة في الأحوال المدنية بالعباسية، وفي عدة مطارات منها مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، على أن يتم تعميمها لاحقاً، ومن المقرر أن يتم تزويد مخرجات الوثائق خلال الفترة المقبلة، لاستخراج وثائق أخرى بالإضافة لشهادات الميلاد، حيث تعد هذه الماكينة هدية الداخلية في ذكرى عيد الشرطة.