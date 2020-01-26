شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فى فيس بوك يمنع المستخدمين من تصفح حساباتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكي عدد من مستخدمي موقع فيس بوك من مشكلة تواجههم أثناء تصفح الشبكة الاجتماعية، ومن رؤية الإشعارات التى يتلقونها من أصدقائهم، كما لم يعد بإمكان البعض الأخر رؤية المنشورات وتصفح حساباتهم بسلاسة.
وعلى الفور توجه المستخدمين إلى موقع تويتر للتأكد من العطل، والتعبير عن استيائهم من الأعطال المتكررة التى تتعرض لها الشبكة الاجتماعية فى الفترة الأخيرة.
وكعادة مستخدمى الشبكة الاجتماعية، انتشرت الكوميكس التى تعبر عن ضيق وغضب المستخدمين مما يحدث بطريقة طريفة، والتى تداولها العشرات منهم علي حساباتهم الشخصية.
جدير بالذكر لم تتعرض باقي تطبيقات الشبكة الاجتماعية لأي مشكلة، فلم يتحدث أيا من مستخدمى ماسنجر أو انستجرام عن أى أعطال أو مشاكل تواجههم أثناء تصفح حساباتهم.
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