شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الكومبارس.. محمد على يعلن اعتزاله: " غلطت.. ومش هتكلم فى السياسية تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الصفعة القوى التى تلقاها المقاول الهارب محمد على، من الشعب المصرى، الذى رفض الانسياق وراء دعواته التحريضية، قال المقاول الهارب محمد على: "قررت اعتزال العمل فى السياسية، وسأتوجه للعمل فى البيزنيس"- كون الشعب المصرى خزله اليوم حسب زعمه.

وقرر المقاول الهارب إغلاق صفحته التى كان يروج من خلالها الشائعات خلال الفترة الماضية، متابعًا: "سأغلق الصحفة الساعة الـ12 بالليل وهفتح صفحة جديدة للبيزنيس".

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وأضاف خلال فيديو بثه عبر صفحته التحريضية، أنه شعر بالخذلان اليوم بعدما وجد الشعب المصرى يقف إلى جوار دولته ومؤسساته وعلى رأسهم المؤسسة الشرطية، التى يواكب اليوم 25 يناير من كل عام عيدها، وتابع: "غلطت.. أنا مش هتكلم تانى فى السياسية والإجابة وصلت ليا النهاردة".

وعرض المقاول الهارب، فيديو للإعلامى أحمد موسى، وهو يتهكم عليه، وعلى دعوته التحريضية، وعلق عليه قائلاً: "طالما الشعب راضى وموافق فأنا لا استطيع التعليق".