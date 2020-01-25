شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث الشراكة مع الجامعات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، السبت، وممثلو المجلس الأمريكى للتعليم، والرابطة الأمريكية للكليات، ورابطة الجامعات الحكومية، والجامعات القائمة على المنح، ومجلس الكليات المستقلة، ومعهد التعليم الدولى، بحضور ممثلين عن جامعات جورج واشنطن وميريلاند، والجامعة الأمريكية، بمقر المجلس الأمريكى للتعليم، الوضع الحالى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، وما تشهده من تطورات وتحديثات، وتطلعات مستقبلية، وسبل التعاون فى مجالات التعليم العالى، ومنها الابتعاث والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وإيفاد طلاب أمريكيين للدراسة فى مصر، بممثلى رابطة الكليات الطبية الأمريكية، وجمعية تعليم طب الأسنان الأمريكية.

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وناقش عبدالغفار، خلال زيارته الحالية لأمريكا، سبل التعاون بين الوزارة والجهتين، بهدف زيادة التبادل الطلابى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتفعيل أطر التعاون المشترك لتدريب الأطباء وأطباء الأسنان، فضلا عن التعاون من أجل تطوير البرامج الدراسية.

والتقى الوزير بمقر السفارة المصرية فى واشنطن، ما يزيد على ثلاثين أستاذًا وباحثًا أمريكيًّا من أصل مصرى بجامعات جورج واشنطن وجورج مايسون وميرلاند وجونز هوبكينز، وعددا من ممثلى البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، والمعاهد الوطنية للصحة، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والمبتعثين المصريين، وقدم الوزير عرضًا عن المنظومة التعليمية والبحثية المصرية، وما تشهده من تطوير وتحديث باستثمارات ضخمة، وأبرز الرؤى والتطلعات المستقبلية التى تسعى إلى تحقيقها.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وأشاد الحضور بالتطورات التى تشهدها منظومة التعليم العالى فى مصر، وأبدوا تطلعهم للتعاون البناء مع مصر فى كافة المجالات التعليمية والبحثية، واختتم الوزير لقاءاته السبت بلقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الثقافية والتعليمية، وناقش معها سبل دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، ودعم إنشاء أفرع لجامعات أمريكية بمصر، ودعم زيادة عدد المبتعثين من الجانبين.