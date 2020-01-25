شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 مليون فدان»: الشعب لم يستجب لدعوات الفوضى من أعداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، أن الشعب المصري توافد، الجمعة، على استاد القاهرة لدعم القيادة السياسية المصرية ضد الإرهاب ولبناء مصر الحديثة والاحتفال بعيد الشرطة الـ 68، حيث ذكر أن المؤتمر يهدف إلى توصيل رسالة للعالم بأن القبائل والعائلات المصرية على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية، وخلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأضاف «زيدان»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن لا توجد أي رغبة من الشعب المصري للخروج في تظاهرات كما يروج أعداء الوطن في الخارج، موضحًا أن تركيا وقطر وأعداء مصر هم من يخترعون تلك المصطلحات، «لا نعرف هما إخوان ولا مش إخوان بس عاملين نفسهم في شكل معارضة، وهي معارضة خبيثة ليست وطنية».

وتابع ساخرًا: «عاملين زي اللي بيحرتوا في مياه، رسالة الشعب المصري كلها وصلت إمبارح إننا على قلب رجل واحد، هما بيحاولوا يكرروا فوضى تاني رغم إن الكلام ده عدى عليه 9 سنوات ولسه برضوا بيحاولوا، الناس اللي نزلت امبارح في الاستاد هما الناس الغلابة، واللي كان بره الاستاد أكثر من اللي جوه وعاوزين يدعموا الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي».

وواصل: «الناس اللي من الطبقات المعدومة هي اللي نزلت لتأييد الدولة، بس الناس المأجورة لا تسلط الضوء إلا على المأجورين فقط».