شكرا لقرائتكم خبر عن نائب نقيب الفلاحين: السيسي لم يتوان لحظة عن خدمة المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد العباسي، نائب نقيب الفلاحين، أن احتفالية مجلس القبائل العربية، أمس، في الاستاد جاءت لدعم وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التحديات الراهنة بحضور عدد كبير من رموز عائلات وقبائل محافظات صعيد مصر نواب البرلمان، من أجل أن تخطو الدولة المصرية بخطوات أوسع في المستقبل.

وأضاف «العباسي»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن المؤتمر جاء لدعم الرئيس السيسي والدولة المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة، ووجود اضطرابات تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وتابع: «هدفنا أن نثبت للعالم كله أن حدود مصر أمن قومي، الشعب المصري من أفضل شعوب الأرض، اجتمعنا على قلب رجل واحد في حب مصر، المؤتمر كان فيه كل طوائف المجتمع المصري، ونقابة الفلاحين لها ناس كتير على الأرض»، موضحًا أن السيسي لم يتوانَ لحظة عن خدمة المجتمع المصري.