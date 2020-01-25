شكرا لقرائتكم خبر عن المسلماني: الحرب «الإيرانية - العراقية» استمرت 2888 يومًا وخسائرها كانت «فادحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الجميع يتابع ما يجري في المنطقة وإن هناك احتمالات لنشوب حرب جديدة لا قدر الله، كما ذكر أنه لو حدثت تلك الحرب ستكون حرب الخليج الرابعة، حيث سبقها ثلاث حروب في الخليج، أولاها الحرب الإيرانية العراقية التي امتدت لمدة 8 سنوات من 1980 لـ 1988.

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «علم السياسة»، أن الحرب الإيرانية العراقية استمرت 2888 يومًا، وكانت خسائرها فادحة، حيث سقط أكثر من 2 مليون شخص ما بين قتيل وجريح، فضلًا عن 4 ملايين شخص مشرد، وتكلفة كبيرة جدًا تُقدر بتريليون دولار، و40 ألف أسير و7 آلاف شخص مفقود، بالإضافة إلى تدمير 50 مدينة و3 آلاف قرية في العراق وإيران.

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وأوضح أن حرب الخليج الثانية تكمن في الغزو العراقي للكويت، وكذلك تحرير الكويت التي بدأت في 1991، وكلفت الكثير جدًا، فعلى الجانب الكويتي تم حرق 700 بئر بترول أثناء الحرب وقبلها، وكذلك تدمير كل البنية التحتية الأساسية في الكويت، وكانت تكلفة تلك الحرب تريليون دولار أيضًا، وهذا يعني أن الثروة العربية تراق على الطرقات وتراق معها الدماء.

وأشار إلى أن حرب الخليج الثالثة كانت الغزو الأمريكي للعراق، وتم تدمير العراق إلى حد كبير من يورانيوم مُخصب، بجانب مقتل مليون شخص، وتكلفة تلك الحرب وصلت لـ 4 تريليونات دولار، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن خسائر الحرب المباشرة وغير المباشرة وصلت لـ 6 تريليونات دولار.

وأوضح أن الرئيس الروسي بوتين يتوقع في هذه التوقيتات حدوث حرب جديدة في المنطقة، بينما الأمم المتحدة حذرت من تلك الحرب، أما الولايات المتحدة الأمريكية فبدأت بخطوتين، هما مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وإرسال 3000 جندي للمنطقة، وهما خطوتان تمهدان لحدوث المزيد من الحروب.