شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في بكين: لا إصابات بفيروس «كورونا الجديد» بين المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير ياسر محمود، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية بمدينة ووهان ومقاطعة خوبي، من خلال التواصل المباشر معهم، سواء تليفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم، في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف كل وسائل النقل منها وإليها.

وأكد «محمود» أنه لا توجد أي حالات إصابة بين أبناء الجالية في المدينة أو في الصين، وأن السفارة قامت بتعميم عددٍ من البيانات على أبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، فضلاً عن قيام السفارة بالاتصال بالسلطات الصينية، سواء في بكين أو ووهان، للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.

وقامت السفارة بالاتصال المباشر مع كثير من أبناء الجالية في المدينة، إضافة لاتصال السفير دكتور محمد البدري، سفير مصر في بكين، بعدد من قيادات الجالية في المدينة لطمأنتهم، وأكد على تفهم السفارة وتضامنها الكامل معهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، واستعدادها لتقديم كل المساعدات الممكنة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الصينية.