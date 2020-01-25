شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: من يُنكر الإنجازات «أعمى القلب أو مريض نفسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن «الإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرًا لا ينكرها إلا أعمى القلب أو من يعاني من مرض نفسي».

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وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»، السبت، أن الإنجازات تمت في مجالات عدة، منها الطرق وبناء المدارس، موضحًا أن هناك بعض الأمور مازالت تحتاج إلى تنظيم.

وتابع: «الشباب بدأ يشعر بروح الوطنية وليس روح الفوضى والبلطجة، كما أن الشباب المصري بات يتسم بالاستقرار ولديه أمل في الغد».

وأشار إلى أنه «بعد عام 1990 بدأ العدو يحارب بالوكالة، ويسعى لتدمير الدول من الداخل مثلما حدث في سوريا وليبيا والعراق، ولكن عظمة شعب مصر تجعله عصيًا على الانفجار من الداخل، فكلما حاولوا تفتيته التفّ من جديد بكل أطيافه».