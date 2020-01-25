شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة لدعم الشرطة بميدان الساعة في دمياط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم عدد من أهالي دمياط وقفة بميدان الساعة، مساء السبت، دعمًا للشرطة والدولة المصرية، رافعين لافتات تندد بمحاولات الإساءة للدولة، والمساس بوحدة الوطن وسلامة أراضيه.
وأكد المشاركون في الوقفة رفضهم لدعوات الفوضى والتخريب، ورفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط تعالي الأغاني الوطنية، وهتافات تؤكد دعم الجيش والشرطة، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الشرطة الـ68.
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