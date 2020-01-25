شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى العجوزة يكرم صاحب أول عقد تصالح على البناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة، أن الحى يعمل على تشجيع المواطنين على الانتهاء من إجراءات قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، خاصة فى ظل موافقه رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات فى تهالكها بالإضافة إلى تحسين خدمات فى تلك المناطق بشكل عام .

جاء ذلك خلال تكريم رئيس حى العجوزة للمواطن محمود منصور صاحب أول عقد تصالح فى الحى، على عقار بدون ترخيص وتم دفع 56 ألف جنيه قيمة التصالح، وذلك لتشجيع المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء .

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وقال محمود منصور، صاحب أول عقد تصالح بحى العجوزة، أنه تصالح علي عقار غير مرخص مكون من أرضى ودور سكنى، كان اشتراه من مالكه، مشيرا أنه اول حالة تصالح بالجيزة، وأول من أنهى أوراق التصالح حرصا منه على عدم مخالفة القوانين والعمل على دعم الدولة المصرية، وأنه على الرغم من أنه لم يكن محرر محضر ضده لمخالفة البناء ولكنه فضل تقنين الوضع القائم واتباع سياسة الدولة فى مراعاة مصالح الشعب المصرى.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت توقيع 3 عقود للتصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة في القانون ، لتأتى فى مقدمة المحافظات فى توقيع عقود للتصالح على البناء المخالف وفقا لما ينظمه القانون.

وأوضحت المحافظة، أن أكبر المبالغ التى تم دفعها حتى الأن مليون و100 ألف قيمة التصالح على عقار مخالف بالطالبية، وتم تسليم مالكه عقد التصالح، كما تم توقيع عقد تصالح على عقار بقطاع حدائق الأهرام بحى الهرم بقيمة 370 ألف جنيه كما تم توقيع عقد تصالح على عقار بدون ترخيص فى حى العجوزة يملكه المواطن محمود محمد منصور وتم دفع 56 ألف جنيه قيمة التصالح.