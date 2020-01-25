شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول طبيب بفيروس كورونا أثناء علاجه المرضى بمستشفى ووهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة تلفزيون الصين العالمية، التي تديرها الدولة في تغريده أن الطبيب الذي كان يعالج المرضى في ووهان، البالغ من العمر 62 عامًا، ليانج وودونج، توفي من جراء فيروس كورونا، ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم حساب موته بالفعل في العدد الرسمي البالغ 41، منهم 39 في مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

وأضافت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى تقرير لها اليوم السبت، أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم بفيروس تم تتبعه في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط البلاد، والذي كان يبيع الحياة البرية بطريقة غير مشروعة، حيث تعمل السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تسعى جاهدة لمنع حدوث وباء.



ارتداء الاقنعة بالصين بسبب كورونا

وأوضحت الصحيفة، لأن هذا الأمر جاء في الوقت الذي توفي فيه ليانج وودونج، 62 عاماً، الذي كان يعالج المرضى في ووهان، من الفيروس هذا الصباح، حسبما أفادت شبكة تشاينا جلوبال TVالتلفزيونية الحكومية، فقد توفي وودونج، الذي تقاعد لكن تم تجنيده للمساعدة في تفشي المرض، بعد قضاء الوقت في علاج المرضى، وذكر أيضا أن طبيبا آخر، هو جيانج جيجون، توفي متأثرا بأزمة قلبية بينما كان يعالج المصابين، من غير المعروف إذا توفي اختصاصي الأمراض المعدية، الذي عالج أنفلونزا الطيور والإنفلونزا A والسل على مر السنين، نتيجة لفيروس كورونا أو من الإرهاق.

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تحدث الرئيس شي جين بينغ عقب اجتماع طارئ للتحذير من انتشار الفيروس القاتل، ويخشى مسؤولو الصحة أن يتسارع معدل انتقال العدوى حيث تسافر مئات الملايين من الصينيين قبل وأثناء عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعًا، والتي بدأت اليوم السبت، على الرغم من أن الكثيرين ألغوا خططهم، مع قيام شركات الطيران والسكك الحديدية في الصين باسترداد الأموال مجانًا.



انتشار فيروس كورونا

أعلنت سانيا، وهي منتجع سياحي شهير في جزيرة هاينان بجنوب الصين، أنها ستغلق جميع المواقع السياحية، في حين ذكرت هايكو، عاصمة الجزيرة، أن زوار ووهان سيوضعون تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق.

شنغهاي ديزني لاند كانت مغلقة من اليوم السبت، كما أغلق معبد لاما في بكين، حيث يقدم الناس عادة عروضاً للعام الجديد، وكذلك بعض المعابد الأخرى والمدينة المحرمة، أشهر مناطق الجذب السياحي في العاصمة، كما تم إغلاق أقسام السور العظيم بالقرب من العاصمة.