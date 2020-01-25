شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يعلق على هجوم مجلس الشيوخ: خدعة حزبية ويعاملونى بظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرد، في تغريدة له على هجوم مجلس الشيوخ الأمريكي في جلساته الحالية، بقضية عزله بعد ان وجهه له الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب اتهامين وهما اساءة استغلال السلطة وعرقلة الكونجرس.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدته الي نشرها منذ قليل عبر حسابه " أي شخص عاقل يقوم بمتابعة جلسات مجلس الشيوخ اليوم، سيرى مدى معاملتي بشكل غير عادل وأن هذا الهجوم هو خدعة حزبية من الديمقراطيين، يعرفها كل شخص، ولا ينغي أن يحدث هذا مرة آخري".

وعلى سياق متصل، وصف النائب الديمقراطى جيرى نادلر، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي، ترامب بأنه "ديكتاتور"، وذلك تعليقا على تحدى الرئيس لأوامر الاستدعاء، واختتم النواب الديمقراطيون، يوم الجمعة الماضي، مرافعاتهم التي تهدف إلى عزل ترامب، وقال الديمقراطيون إن ترامب حجب مساعدات عسكرية كوسيلة للضغط على أوكرانيا لكي تجري تحقيقا مع منافسه السياسي جو بايدن، لكي يعزز ترامب بذلك احتمالات إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. ويصف ترامب إجراءات العزل بـ "محاولة انقلابية" و"مطاردة الساحرات" .

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وخلال مرافعته قال نادلر "إذا سُمح له (ترامب) بتحدي الكونجرس ليقول إن مذكرات الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس في تحقيق العزل هى هراء، عندها سنكون قد خسرنا - سيخسر مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالتأكيد - كل الصلاحيات لمحاسبة اى رئيس". واضاف "هذا إقرار من الرئيس ترامب بأنه يريد أن يكون قوياً. ليس عليه أن يحترم الكونجرس. ليس عليه أن يحترم ممثلى الشعب. فقط إرادته تنفذ. إنه ديكتاتور، هذا لا يجب ان يستمر."

وبدأت محاكمة الرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضى، بعد ان وجهه له الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب اتهامين وهما اساءة استغلال السلطة وعرقلة الكونجرس. ودعا الديمقراطيون إلى عزل ترامب من منصبه بسبب "ممارسته الضغوط على أوكرانيا" للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية، ومن ثم "عرقلة التحقيق في الفضيحة".

ووفقا لإجراءات العزل القانونية، فإن العملية التي تنتظم في مجلس الشيوخ تعد محاكمة، يحمل فيها أعضاء المجلس صفة المحلفين، أما النواب، فيتحدثون بصفتهم جهة الادعاء. وفي نهاية المناقشات يخول التصويت لاعضاء مجلس الشيوخ. ويتحقق عزل رئيس الدولة عن منصبه في حال حصول هذا الاقتراح على أصوات ثلثين من أعضاء المجلس. ونظرا لحفاظ الجمهوريين على أغلبية المقاعد في هذا المجلس، فعلى الأرجح أن يتم وقف عملية العزل في هذه المرحلة.