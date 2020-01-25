اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها: منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده فى صنع السلام فى شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى القارة الإفريقية بأكملها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ". وأعلن الاتحاد المنظم للمهرجان أن وفدا سيسلم الرئيس السيسى الجائزة فى فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد فى القاهرة.

ألمانيا تمنح الرئيس السيسى وسام "سانت جورج" لجهوده فى صنع السلام بإفريقيا

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