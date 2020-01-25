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جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم السبت، إنه بناء على إخبارية سرية بوجود بضائع مخالفة داخل سيارة قادمة من ميناء العقبة الأردني، تضم طرود أمتعة شخصية، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

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وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 61 طردًا بها 2006 قطع من مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت 107 آلاف و348 جنيهًا.

وقرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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