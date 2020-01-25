محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة "مكرم محمد النبراوي"، المقيمة في دولة الكويت الشقيقة، والتي وافتها المنية عن عمر 85 سنة، بعد 4 سنوات كاملة قضتها في المستشفى للعلاج.
وشكرت مكرم، السلطات الكويتية لرعايتهم السيدة المصرية وتلقيها العلاج لمدة 4 سنوات بمستشفى مبارك، إلى أن توفيت بعد صراع مع المرض، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الكويتية تحمل تكاليف الجنازة.
يذكر أن "مكرم محمد النبراوي" سيدة مصرية الجنسية، وافتها المنية، اليوم السبت، عن عمر 85 سنة، ودخلت مستشفى مبارك منذ 4 سنوات، مقيمة بدولة الكويت منذ عام 1960 وكانت تقيم بمفردها.
كانت هذه تفاصيل خبر دخلت المستشفى منذ 4 سنوات.. وزيرة الهجرة تنعى مسنة مصرية في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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