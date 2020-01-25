عبدالمقصود باشا: الأزهر شمس الله العلمية في الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور عبدالمقصود باشا، إن الأزهر الشريف هو شمس الله العلمية في الأرض، وإن علماءه هم الذين نشروا الإسلام الوسطي المستنير في كل أنحاء الدنيا.

جاء ذلك في الندوة التي نظمها جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، تحت عنوان "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن" وشارك فيها الدكتور عبدالمقصود باشا أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور ناجح إبراهيم، وأدارها الدكتور حسام شاكر مدرس الإعلام بجامعة الأزهر.

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وأوضح أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية أن الأزهر تولى مشيخته 44 إمامًا، كان أولهم الشيخ الخراشي رحمه الله، وآخرهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي أحدث نقلة علمية وحضارية عالمية في الأزهر الشريف، بعد أن أعاد العلاقات مع الفاتيكان، ونظم جولات الحوار بين الشرق والغرب، لنشر السلام العالمي، ومواجهة التطرف ونصرة القضايا الإنسانية العادلة.

بدوره، أكد الدكتور ناجح إبراهيم، أن مواقف الأزهر في نصرة الوطن ليست بجديدة، فعلى مر التاريخ كان الأزهر وما زال حاميًا وحافظًا للوطن من كيد أعدائه، ودائمًا ما وقف شيوخ الأزهر مع حكام ورؤساء مصر في أصعب الظروف، ليوحدوا الصف، ويحشدوا الشعب، ضد أي عدوان على الوطن، مضيفًا أن مناهج الأزهر قائمة على التعددية وقبول الآخر منذ قديم الزمان، وأن الذين يتهمونها بتخريج المتشددين خاطئين، لأن الأزهر يدرس الفقه والعلم الوسطي المستنير.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك للعام الرابع على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام ، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.​​