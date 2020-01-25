"الأسد" سقط في براثن مباحث أوسيم بعد مطاردة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بتفعيل الدوريات الأمنية، وأهميتها الكبيرة في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف ربوع الجمهورية، الأمر الذي ترجمه رجال الشرطة بقسم أوسيم التابع لمديرية أمن الجيزة.

مطاردة أمنية مثيرة بين قوات الأمن، وأحد أخطر العناصر الإجرامية الهارب من المراقبة، انتهت بسقوط الأخير بعد رحلة هروب لم تدم طويلا.

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تلقى العمي عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، بضبط المتهم "أشرف الأسد" بمنطقة الموقف تحت إشراف الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم.

تحريات النقيب إبراهيم فاروق، معاون مباحث أوسيم، كشفت عن أن المتهم يبلغ من العمر 30 سنة، هارب من المراقبة، وحكم جنائي بقضية مخدرات، وضُبط بحوزته فرد خرطوش وكمية من الحشيش والأقراص المخدرة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.