مصر | تفاصيل سقوط تاجر الأسلحة بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل سقوط تاجر الأسلحة بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عاطل، وبحوزته أسلحة نارية بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، تفيد قيام عاطل مقيم بقرية مسجد موسي دائرة المركز، بمزاولة نشاطًا إجراميًا، تخصص نشاطه الاتجار في الأسلحة النارية، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه بمأمورية بقيادة الرائد أحمد عكاشة، ومعاونيه النقيب محمد مجدي، والنقيب هشام موسى، وأسفرت عن ضبطه وعثر بحوزته على بندقيتين خرطوش.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.