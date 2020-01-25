مصر | إحالة موظفة نصبت على "سماك" في 80 ألف جنيه ببولاق للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة موظفة نصبت على "سماك" في 80 ألف جنيه ببولاق للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة بولاق أبو العلا، إحالة موظفة لمحكمة الجنح، لاستيلائها على مبلغ 80 ألف جنيه، من صاحب شادر سمك بدائرة القسم، لزعمها توفير له فرصة عمل بالخارج.

البداية بتلقي مدير مباحث الأموال العامة، بلاغا من صحاب شادر سمك، اتهم فيه موظفة في قطاع الأخبار بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، باستيلائها منه على مبلغ 80 ألف جنيه، بإيهامه بقدرتها على توفير فرصة له بالعمل خارج البلاد.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بمنطقة بولاق أبو العلا، عقب توجهها إلي عملها كالمعتاد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.