مصر | رفع 13 مركبة بالقاهرة خوفا من استخدامها في العمليات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 13 مركبة بالقاهرة خوفا من استخدامها في العمليات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم السبت، من رفع وإزالة 13 سيارة ودراجة بخارية مهملة بشوارع وميادين المحافظة، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية.

وشنت الإدارة العامة للمرور حملات موسعة، لضبط المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق.

ورصدت الحملة 13 مركبة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكيها، و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية من دون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.