أخبار مصر | 7 في القاهرة.. الطقس يفاجئ المصريين غدا ببرد قارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 في القاهرة.. الطقس يفاجئ المصريين غدا ببرد قارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، حيث تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائمة أحيانًا، بينما ستكون الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه، من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بحسب خبراء هيئة الأرصاد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 17

شبين الكوم 08 17

طنطا 09 16

دمنهور 10 17

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 09 16

السلوم 08 16

سيوة 04 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 17

الإسماعيلية 07 18

السويس 08 18

العريش 07 15

رفح 07 15

رأس سدر 10 17

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نخل 02 15

نويبع 10 20

طابا 06 17

كاترين 00 11

الطور 10 19

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 10 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 07 18

بنى سويف 07 18

المنيا 06 19

أسيوط 05 17

سوهاج 06 18

قنا 08 19

الأقصر 06 20

أسوان 09 21

أبوسمبل 09 20

الوادى الجديد 07 20

شلاتين 14 22

أبو رماد 14 21

حلايب 16 19

رأس حدربة 15 19