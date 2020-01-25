أخبار مصر | "اقتصادية النواب": نجري تعديلات بقانوني حماية المنافسة والبنك المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية النواب": نجري تعديلات بقانوني حماية المنافسة والبنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل مناقشة تعديلات قانون البنك المركزي.

وأشار في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن القانون تم الموافقة عليه في اللجنة من حيث المبدأ وستستكمل اللجنة مناقشة مواد القانون مادة مادة بدءًا من اجتماع غدًا الأحد برئاسة النائب أحمد سمير.

وأضاف أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كذلك يحتاج إلي بعض التعديلات في بعض مواده، مؤكدًا على أهمية هذا القانون في القضاء على الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة بدأت في مناقشة قانون حماية المنافسة منذ دور الانعقاد العام الماضي وتم إعادته للحكومة مره أخرى؛ لإجراء بعض التعديلات عليه وننتظر إرساله للبرلمان مرة أخرى.