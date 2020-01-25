أخبار مصر | افتتاح معرض عيون ساهرة بالمتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض عيون ساهرة بالمتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، مساء اليوم السبت، معرض أثري مؤقت بعنوان "عيون ساهرة" احتفالاً بأعياد الشرطة المصرية، والتي تحل كل عام في الخامس والعشرين من يناير.

وشهد الافتتاح عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبختيار صادق المستشار الثقافي لسفارة اوزباكستان بالقاهرة ولواء متقاعد بكر شعبان مساعد وزير الداخلية الأسبق، وفضيلة الشيخ عاشور مبروك والدكتور أحمد الصباغ والدكتور محمد عصمت الكيلاني نيابة عن الأزهر الشريف.

والقس سانيوس، والأنبا بشوي، والقس يوسف شكري نيابة عن الكنيسة المصرية، والسيد ماريو البرديسي رئيس جمعية تقصي الحقائق، والمهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري.

Advertisements

ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، إن المعرض يضم 32 قطعة أثرية منها غدارات، وسيوف، وبنادق وارد بوليس مصر، وخناجر، وكذلك بعض المخطوطات، وأجزاء من رنوك حملة السلاح، وزي عسكري دفاعي وحافظات مياه.

واستمع الحضور لشرح واف حول القطع الأثرية، من رئيس قسم التدريب بالمتحف الإسلامي الدكتور عبد الحميد عبد السميع.

ومتحف الفن الإسلامي، يقع في منطقة باب الخلق، أمام مديرية أمن القاهرة، وهو درة المتاحف الإسلامية في العالم يضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية تشمل الفترة من بداية عصر الخلفاء الراشدين، مرورًا بالعصر الأموي، وحتى العصر الحديث، كما يضم قطع أثرية من مختلف الأقطار الإسلامية سواء في المشرق أو المغرب.