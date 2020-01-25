أخبار مصر | برلمانية: الاحتفال بعيد الشرطة مناسبة لنذكر أولادنا بالبطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الاحتفال بعيد الشرطة مناسبة لنذكر أولادنا بالبطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأشارت "نصر" في تصريح إلى بوابة الخليج 365، إلى ضرورة الاحتفال بعيد الشرطة لنتذكر دائما ونُذكر أولادنا بالبطولات والتضحيات التي يقومون بها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، فهذا ليس بجديد عليهم منذ موقعة الإسماعيلية بما قدموه من بسالة وتضحيات والدفاع عن أراضيهم وعدم التخلي عنها، ودورهم في مواجهة الإرهاب والتصدي له والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة منذ موقعة الإسماعيلية عام 1952، عندما رفضوا تسليم المدينة للاحتلال الإنجليزي، وظلوا متمركزين في أماكنهم مما أدى إلى استشهاد 50 وإصابة 80 من رجال الشرطة.