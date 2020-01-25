شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة حمدى الشعراوي، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة الجمرك وإدارة البحث الجنائى، مفادها وجود بضائع مخالفة داخل السيارة رقم 1264/2379 مصر، قيادة السائق «ع. م. ا»، قادمة من ميناء العقبة الأردني على العبارة سيناء، وبها طرود أمتعة شخصية.

تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة، فتبين وجود 61 طردا بها 2006 قطع مراهم للعضلات وزيوت شعر ومستحضرات للعناية بالشعر والجسم، ومفارش وبطانية مخبأة داخل جسم وحمولة السيارة، وبلغت التعويضات المستحقة 107 آلاف و348 جنيهًا.

وقرر طارق خلف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2020.