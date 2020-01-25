شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب» يتحدث عن أسباب تراجع الدولار وتأثيره على الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الإشادات العالمية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أضاف، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»، السبت، أن الدولار سجل تراجعًا مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، بواقع جنيهين، كما تراجع اليورو نحو 17 قرشًا، وهي أمور تعود بالفائدة على المستهلك.

وتابع أن سعر الدولار شهد انخفاضا بسبب تخفيض الاستيراد وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع التوسع في المشروعات الزراعية وتخفيض استيراد اللحوم.