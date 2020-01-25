شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سياحي من ألمانيا وإيطاليا يزور المناطق الأثرية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المناطق الأثرية في محافظة المنيا وفدًا سياحيًا من دولتي ألمانيا وإيطاليا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الاستقرار الذي تشهده المحافظة يعتبر من العوامل الأساسية لجذب السائحين، مؤكدًا تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.

من جهته، قال دكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة، منها «منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن».

وتضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بُعد 16 كيلومترًا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ«البقيع الثاني» لكثرة من استُشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.