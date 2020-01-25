شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: واجهنا هجمات فردية للجراد.. ولم نرصد أي أسراب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لم يتم رصد أي أسراب جراد تهاجم مصر، وإن الحالات التي تم رصدها «فردية».

وأضاف المتحدث، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»، أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية منذ بداية موسم الشتاء، لأن الجراد يزداد في مثل هذه الأيام، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء.

وأوضح أنه توجد 55 مرصدًا تغطي كل أنحاء الجمهورية، وهناك تقارير يومية من كل حدود الدولة ترفع للوزارة عن دخول الجراد، لافتًا إلى أنه لا يوجد سوى بعض الحالات الفردية التي تمت إبادتها للحفاظ على الثروة الزراعية.