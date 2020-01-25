شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يفتتح وحدة تراخيص الخارجة بعد تطويرها بـ3.3 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، السبت، وحدة تراخيص القيادة بإدارة مرور الخارجة بعد تطويرها بتكلفة 3.3 مليون جنيه.

تقام الوحدة على مساحة 450 مترًا مربعًا، والتي نفذت تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، تم تجهيزها بأحدث النظم التكنولوجية كأنظمة النداء الآلي وكذلك ميكنة جميع الخدمات المقدمة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتزويدها بشاشات لعرض المستندات المطلوبة والإرشادات المرورية وكذلك تجهيزها بكراسي متحركة ومقاعد لكبار السن.

كما افتتح «الزملوط» مبنى إعاشة الضباط والفحص الفني بعد تطويره بتكلفة 1.6 مليون جنيه ليضم غرف إقامة للضباط مرفقة بكل الخدمات، بجانب مخازن وغرفة مجهزة للفحص الفني لاستكمال إجراءات التراخيص.