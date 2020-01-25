شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطب الوقائي»: مصر خالية من فيروس كورونا.. وأعراضه تشبه الأنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن أعراض فيروس كرورنا الجديد تشبه الأنفلونزا، مؤكدا أنه «لا توجد أي إصابات بالفيروس الجديد في مصر».

أضاف، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، السبت، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إعلانها الأول عن تفشي الفيروس في الصين، 7 يناير.

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وأشار إلى أن الوزيرة هالة زايد قررت رفع درجة الاستعداد والجاهزية داخل الوزارة، وعقدت اجتماعا مع كل قطاعات الوزارة المعنية وتم وضع خطة متكاملة للتعامل مع الفيروس، تشمل الاكتشاف المبكر والتعريف بالحالات والتعامل معها.

وأشار «عيد» إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي أعدت خطة للاستعداد والتعامل مع الحدث في حال تطور الموقف الوبائي العالمي، موضحًا أن أعراض الإصابة بالفيروس تشمل ارتفاع درجات الحرارة ووجود سعال والتهاب بالحلق وصعوبة في التنفس.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أن لا يوجد لقاح متاح حاليا للفيروس الجديد، ونصح المصريين المتواجدين في الصين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات وخاصة الأسواق التي تبيع المنتجات الحية والمذبوحة، وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون على مدار اليوم.