شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. المؤسسات والهيئات الحكومية تستأنف عملها بعد إجازة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف المؤسسات والهيئات الحكومية غدا الأحد عملها بعد الإجازة الرسمية اليوم السبت والتى كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بها ليكون اليوم السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة، منضباط وجنود، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وقال مدبولي في البرقية: أنتهز هذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ لأبعث لكم خالص التقدير على ما تبذلونه من جهود من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، راجياً لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام.

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فى سياق متصل، ستأنف مكاتب الهيئة القومية للبريد عملها غدا الأحد على مستوى الجمهورية عملها، بعد انتهاء عطلة 25 يناير، ومن المعروف أن عدد مكاتب الهيئة تصل إلى نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية يعملون جميع أيام الأسبوع عدا العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت باستثناء عدد محدود من المكاتب التى تعمل يوم السبت.

وتشهد مكاتب البريد تطورا كبيرا على مستوى الجمهورية، حيث يتم تزويدها بأحدث نظم التكنولوجيا، لتكون مشابهة لأفرع البنوك وذلك لتقديم خدمات مالية وبريدية ومجتمعية وحكومية، حيث أصبحت منصة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا حيث تتسابق العديد من الهيئات والوزارات لتقديم خدماتها عبر مكاتب الهيئة أولا لامتلاكها أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية وقربها من المواطنين بالمناطق البعيدة، وأيضا لتقديمها الخدمة إلكترونيا بسهولة ويسر.