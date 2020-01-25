شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أرخص كتب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.. من جنيه لـ خمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يشغل بال عشاق الكتب هذه الأيام سوى فعاليات معرض الكتاب، وبالطبع تشكل الميزانية عائقا لاقتناء العديد من الكتب، وفى هذا التقرير نقدم لكم قائمة بأرخص الكتب المتواجد فى معرض الكتاب، والتى يمكن لكم اقتناؤها ببساطة.

الكتب التى نقدمها لكم اليوم من داخل جناح هيئة قصور الثقافة، والتى دعمت عددا كبيرا من الكتب الهامة.

ويقول أحمد مصطفى، أحد العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة أن منفذ بيع الهيئة العامة لقصور الثقافة متواجد فى صالة 1 جناح B2، وجزأ الكتب إلى خمسة أنواع من جنيه لخمسة، والبداية كانت مع فئة الكتاب صاحب الجنيه، فأوضح أن هذه الفئة تتضمن سلسة "نشر إقليمي" مثل كتاب "مصر الحضارة" و"تائه فى الميدان"، "كمائن الأحلام"، "إيدكو"، "حضرة المعشوق"، وغيرها من الكتب فى تلك الفئة، موضحا أن الإقبال كان كثيفا من جانب الشباب على مثل تلك الكتب لقيمتها العالية وانخفاض سعرها.

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وأضاف أن الفئة التى تضمن سعر جنيهين صادرة من سلسلة "الفائزون" وتتضمن مجموعة من الكتب مثل "صور من ألبوم طفل" و"اشتعلت الروح بالشيب" و"ماضي" و"شاى على النار".

وأوضح أن فئة الكتاب التى تحمل سعر 3 جنيهات تتضمن كتاب "نسيم بارد" من سلسلة "إبداعات" وكتاب "ألاعيب الذاكرة" من سلسلة "إصدارات خاصة" بالإضافة إلى سلسلة "خارج السلاسل" مؤكدا وجود كميات كبيرة من السلاسل تتراوح كتبها ما بين جنيه لخمس جنية.

وأردف أن فئة الكتاب التى تحمل أربع جنيهات تحتوى على كتاب سلسلة "الثقافة العلمية" التى تتحدث عن الحيوانات والنباتات والأحياء المائية وهى تحتوى على كتاب "ماذا تعرف عن الحيوانات".

وأخيرا فئة الخمس جنيهات، التى تتضمن سلسلة "روائع المسرح العالمي" وتحتوى على كتب مثل "سوق التفاهم" و"عدو البشر"و "جسر أرتا" و"الانسان والسلاح" ويؤكد أنه الأكثر مبيعا من بين الكتب.