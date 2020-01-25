شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعيد تركيب أسوار حديدية أمام جامعة الأزهر لمنع عبور المشاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنشاء وإعادة تركيب سور حديدى بطريق النصر أمام جامعة الأزهر، لمنع عبور المشاة حفاظا على سلامتهم، خاصة مع توافر سلم مشاه بديل لعبور الطريق أمام الجامعة .

وكانت إدارة جامعة الأزهر، قررت غلق البوابات الرئيسية على طريق النصر، على أن يتم الاقتصار فى دخول الطلاب والموظفين والمترددين على الجامعة على بوابة تربية الجديدة بطريق المخيم الدائم بجوار سلم المشاة، وأن يكون دخول السيارات من بوابة كلية طب وبوابة كلية الزراعة، كما أعلنت الجامعة أنها تنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية أمن القاهرة ومحافظة القاهرة؛ لاتخاذ إجراءات فورية؛ لتأمين عبور الطريق أمام بوابة كلية التربية.

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وأهابت إدارة الجامعة بأبنائها الطلاب والعاملين المترددين عليها بعدم استخدام طريق النصر في الدخول أو الخروج من الجامعة والاقتصار على بوابة التربية الجديدة بطريق المخيم الدائم والأبواب الجانبية للجامعة.

يذكر أن المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كان وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتوجيهه بسرعة إنشاء كوبرى مشاة أمام فرع البنات جامعة الأزهر، حيث تم إنشاء الكوبرى يأتى للتيسير على طالبات جامعة الأزهر، والحفاظ عليهن من حوادث عبور الطريق، بعد أن شهدت الجامعة عددا من الإصابات وحالات الوفاة خلال الأعوام الماضية أثناء العبور من الطرق المحيطة بالجامعة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن وافق على إنشاء عدد 2 كوبرى أمام فرع البنين بمدينة نصر، الأول ملاصق لبوابة كلية التربية، والثاني أمام بوابة كلية الطب، وتم تنفيذهم على أعلى مستوى في وقت قصير؛ للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والمشاة.